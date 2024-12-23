НБУ объяснил, почему под конец года просел курс гривны

Появился свежий «Отчет о финансовой стабильности» НБУ. В нем, в частности, объясняется, почему под конец года снизился курс гривны.

Финансовый регулятор говорит, что чистый спрос на валюту в нашей стране растет на фоне восстановления экономики и оживления импорта.

Сказано: «До сих пор смягчение части ограничений на движение капитала имело достаточно умеренное влияние на рынок, ведь более трети выплат за границу в результате либерализации компании осуществили, используя собственную валюту».

Добавляется: «В то же время осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является главным фактором дополнительного давления на обменный курс».

Кроме этого украинцам поведали, что НБУ и в дальнейшем остается ключевым участником валютного рынка, а его интервенции являются основным инструментом сбалансирования спроса и предложения на валюту.

Отмечается: «НБУ имеет возможность покрывать дефицит валюты и сглаживать чрезмерные курсовые колебания».

Сообщается, что поступление международной помощи позволяет поддерживать международные резервы на достаточном уровне, несмотря на увеличение спроса на валюту.

Так, с IV квартала прошлого года объем резервов превышает 100% уровень адекватности по критерию МВФ, в конце этого года он прогнозируется близким к 120%.

Резюмируется, что, по прогнозу, достаточность резервов по этому критерию постепенно будет снижаться, однако все равно будет превышать 100% и в течение 2025-го года.

Ранее Украина получила от МВФ еще 1,1 миллиарда долларов.