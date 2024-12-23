Премьер Грузии угрожает президенту тюрьмой

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должен уйти с должности по истечении срока полномочий. Он пригрозил ей тюрьмой в случае отказа. Об этом сообщает SOVA в воскресенье, 22 декабря.

Кобахидзе акцентировал, что у Зурабишвили осталось меньше недели надолжности и посоветовал избегать встреч с оппозицией и не объявлять новые парламентские выборы.

«Некоторые европейские политики и официальные лица считают, что многое может произойти до 29 декабря, но я уверен, что ничего существенного не изменится», — заявил премьер.

Кобахидзе пригрозил, что в случае неповиновения президенту могут инкриминировать обвинения.

Напомним, Литва готова предоставить президенту Грузии убежище.