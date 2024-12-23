В ГУР обнародовали потери мобилизованных россиян

Российская армия в период с 21 сентября 2022 по 31 октября 2024 года насчитывает потери мобилизованных солдат во время начатой ​​ею войны против Украины в количестве 98 641 человека личного состава. Об этом информирует пресс-служба ГУР МОУ.

Отмечается, что наибольшие потери среди мобилизованных понесли:

— группировка войск «центр» армии РФ — 21 710 оккупантов;

— группировка войск «запад» армии РФ — 20 155 оккупантов;

— группировка войск «восток» армии РФ — 16 770 оккупантов;

— группировка войск «юг» армии РФ — 16 465 оккупантов;

— группировка войск «днепр» армии РФ — 10 449 оккупантов;

— группировка войск армии РФ в Запорожской области — 10 120 оккупантов;

— группировка войск «север» армии РФ — 2972 ​​оккупанта.

В пресс-службе отмечают, что указанная статистика не учитывает потери российских захватчиков из числа контрактников, срочников, наемников и других регулярных формирований агрессора.

«ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое отмщение», — говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 776 090 солдат.