Стало известно о пользе тренировок на ночь глядя

Эксперты из университета Отаго в Новой Зеландии опровергли миф о том, что силовые тренировки на ночь глядя ухудшают сон. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что они способны увеличить продолжительность сна, не приводя к проблемам с засыпанием.

В опыте приняли участие тридцать некурящих людей в возрасте от 18 до 40 лет.

Добровольцы поведали, что проводили более пяти часов в сидячем положении в течение дня на работе и около двух часов вечером дома.

Подопытных снабдили браслетами-трекерами для отслеживания уровней физической активности и сна, проинструктировав носить устройства в течение семи дней.

Указывается, что если люди занимались контактными видами спорта или плаванием, трекеры нужно было снимать и фиксировать время, затраченное на тренировку, в специальных дневниках.

Информируется, что на следующем этапе эксперимента добровольцы выполнили задание в лабораторных условиях: промежуток времени с 17-00-17-30 до 21-00-21-30 они провели в сидячем положении.

Сообщается, что шесть дней спустя люди вернулись в стационар, но на сей раз в указанный промежуток времени они выполняли простые силовые упражнения (приседания, подъемы на носки) по три минуты каждые получаса.

В итоге оказалось, что после тренировки участники спали в среднем на 27 минут дольше, чем в дни, когда они проводили весь вечер сидя.

Добавляется, что время отхода ко сну было сходным при отсутствии и наличии вечерней физической активности.

Также не было найдено существенных различий в эффективности сна (количестве пробуждений в течение ночи).

Резюмируется, что подобные результаты указывают на безопасность вечерних тренировок – занятия низкой продолжительности и интенсивности не приводили к трудностям с засыпанием и не нарушали качество ночного отдыха.

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