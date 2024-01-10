Дмитрий Назаренко, первый замглавы Киевской областной военной администрации, завершил долгую карьеру после периода службы под началом ад 7 различных руководителей.

Он приступил к исполнению обязанностей первого заместителя главы ОГА еще в январе 2018 года, при Александре Горгане. Свою работу Дмитрий Назаренко продолжал и при последующих руководителях области, включая:

— Александра Терещука,

— Михаила Бно-Айрияна,

— Алексея Чернышева,

— Василия Володина,

— Александра Павлюка,

— Алексея Кулебу.

Но особый интерес у СМИ вызвала предполагаемая связь Дмитрия Назаренко с Андреем Куковенко, директором ООО «АМК Рем-Буд». Ему Дмитрий Назаренко якобы приходится кумом. Эта компания регулярно выигрывала тендеры на ремонт, строительство и обслуживание дорог и инфраструктурных объектов, что, предположительно, привело к освоению более миллиарда бюджетных средств.

Тот самый Дмитрий Назаренко

Также стоит отметить, что Дмитрий Назаренко якобы имеет общего друга с директором «АМК Рем-Буд» — Руслана Ничика, который является начальником службы автомобильных дорог Киевщины.

В процессе восстановления Киевщины всплыли также предполагаемые связи Дмитрия Назаренко с выбором подрядчиков, якобы имеющих уголовные производства. Например, компания «Нидком» получала крупные заказы на ремонт медицинских учреждений, якобы заработав около 250 миллионов гривен на восстановлении области.

Весной 2023 года Киевская областная военная администрация совершила сомнительные медицинские закупки на сумму 40 миллионов гривен, касающиеся томографа стоимостью 44,5 миллиона гривен. Отмечается, что эти спорные закупки якобы были одобрены высшим руководством Киевской областной администрации, в том числе Дмитрием Назаренко.