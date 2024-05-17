Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин озвучил «базу» для потенциальных мирных переговоров

Путин озвучил «базу» для потенциальных мирных переговоров

Александр Панько
17.05.24 16:16
155
Путин озвучил «базу» для потенциальных мирных переговоров

Так называемые «стамбульские договоренности» могут стать базой для переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом сказал глава кремлевского режима Владимир Путин во время общения с журналистами в Китае.

«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации», — утверждает Путин.

При этом он подчеркнул, что если начнутся переговоры, Россия будет выходить «из реалий на земле».

«Теперь какие-то формулы, которые основываются на чем? На „хотелках“, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать», — сказал Путин.

Он также добавил, что «РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии».

Напомним, Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны.

Тэги: Владимир Путин, мирные переговоры, война в Украине

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Алексей Абасов: застройщик получил 5 лет за мошенничество
15.05.24 17:41

Алексей Абасов: застройщик получил 5 лет за мошенничество

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.05.24 17:43

Шахрай Олексій Шестопалов та його компанія Z-Solutions злочинними шляхами виманюють гроші в українців, - ЗМІ

17.05.24 16:47

Лавров назвал Путина ишаком

17.05.24 16:07

Американцы поведали, как оздоровить мозг

17.05.24 15:49

Венгрия ветировала резолюцию Совета Европы по Украине

17.05.24 15:27

Путин сделал заявление по поводу Харькова

17.05.24 14:41

Для ВСУ впервые за два года хватает снарядов, — Зеленский

17.05.24 14:22

Путин и Си готовятся к войне с Западом, — The Telegraph

17.05.24 13:47

Е-кабинет призывника заработает 18 мая, — Минобороны

17.05.24 13:30

Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны

17.05.24 14:22

Путин и Си готовятся к войне с Западом, — The Telegraph

17.05.24 13:47

Е-кабинет призывника заработает 18 мая, — Минобороны

17.05.24 13:30

Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны

17.05.24 11:48

В НАТО близки к отправке войск в Украину, — The New York Times

17.05.24 11:36

В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала

17.05.24 10:18

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 489 870 солдат

16.05.24 16:33

Военнообязанным начали вклеивать в военный билет штрих-код

16.05.24 14:44

Премьера Словакии ждет еще одна операция, — СМИ

16.05.24 13:23

В Генштабе заявили о срыве планов врага в Волчанске

16.05.24 11:28

В Крыму уничтожили С-400 и самолеты МиГ-31, — СМИ

15.05.24 16:16

Украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК

15.05.24 11:09

Байден едко оскорбил Трампа

15.05.24 13:56

Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной

13.05.24 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 484 030 солдат

13.05.24 16:26

Американцы рассказали о вреде работы по ночам

13.05.24 15:38

Лиана Aspidopterys obcordata: раскрыта одна из тайн китайской народной медицины

13.05.24 15:36

Развеян очередной популярный миф о курении

15.05.24 10:56

Парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах»

15.05.24 14:37

Очередная российская авиабомба упала на территории РФ

13.05.24 15:21

В Минздраве объяснили, как действовать при укусе змеи

Фото и Видео
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
На оккупированной территории Донбасса подорвали автомобиль российского депутата
На оккупированной территории Донбасса подорвали автомобиль российского депутата
Мир юрского периода: Теория хаоса (2024): трейлер и дата выхода нового мультфильма
Мир юрского периода: Теория хаоса (2024): трейлер и дата выхода нового мультфильма
Эрик (2024): трейлер и дата выхода сериала про синего монстра
Эрик (2024): трейлер и дата выхода сериала про синего монстра
Гадкий Я 4 (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярного мультфильма
Гадкий Я 4 (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярного мультфильма
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.