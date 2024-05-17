Путин озвучил «базу» для потенциальных мирных переговоров

Так называемые «стамбульские договоренности» могут стать базой для переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом сказал глава кремлевского режима Владимир Путин во время общения с журналистами в Китае.

«У нас есть база для переговорного процесса — то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации», — утверждает Путин.

При этом он подчеркнул, что если начнутся переговоры, Россия будет выходить «из реалий на земле».

«Теперь какие-то формулы, которые основываются на чем? На „хотелках“, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать», — сказал Путин.

Он также добавил, что «РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии».

Напомним, Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны.