Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной

Страна-агрессор Россия вроде бы готова к мирным переговорам по Украине, однако камнем преткновения для их проведения является «надежность» гарантий и якобы желание Запада «наказать» Москву. Об этом заявил вершитель кремлевского режима Владимир Путин в интервью китайскому информагентству Синьхуа, опубликованном в среду, 15 мая.

«Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты для диалога по Украине, но это должны быть переговоры, которые учитывают интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Наряду с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. При этом это должны быть надежные гарантии», — отметил он.

При этом российский правитель сразу же придумал новую проблему в вопросе переговоров.

«Главная проблема — это как раз надежность любых гарантий, потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых отдают предпочтение мироустройству не на основе международного права, а „порядку, основанному на правилах“, о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и какие, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», — отметил Путин.

Российский лидер похвалил предложения Китая по урегулированию войны, но посетовал, что они якобы «не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей».

«Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, который основывается на взаимном уважении и учете интересов друг друга... Вместо этого западные элиты настойчиво пытаются „наказать“ Россию, изолировать и ослабить ее, поставляют киевским властям деньги и оружие. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши заграничные активы», — пожаловался Путин.

Напомним, Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной.