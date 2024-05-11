Гадкий Я 4 (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярного мультфильма

Вышел новый трейлер полупярного мультфильма «Гадкий Я 4».

Сюжет мультфильма «Гадкий Я 4» расскажет о том, как исправившийся злодей Грю пытается творить добро и воспитать своего ребенка. Однако его спокойной жизни мешает парочка новых злодеев —Максим Ле Маль и Валентина.

Премьера «Гадкий Я 4» состоится 3 июля 2024 года.

Трейлер «Гадкий Я 4»: