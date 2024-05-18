Усик - Фьюри: где смотреть бой гигантов 18 мая?

Эксклюзивным транслятором боя боксеров Александр Усик против Тайсона Фьюри в Украине будет медиасервис MEGOGO. Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде.

В ринг Усик и Фьюри выйдут на местной Kingdom Arena. Начало поединка не раньше 00:30 по киевскому времени.

Вдвоем Александр Усик и Тайсона Фьюри контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Фаворитом противостояния Усик VS Фьюри с небольшим преимуществом эксперты считают британца. На победу Фьюри специалисты букмекерской конторы Favbet выставили коэффициент 1,93. Вероятный же успех украинского чемпиона оценили баллом 2,03.

Ранее легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик.