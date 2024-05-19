Викинги и наркотики: от буйных вечеринок до ярости берсерка

Викинги — легендарные личности, их подвиги на морях и полях сражений окутаны мифами и тайнами. Однако за их рассказами о завоеваниях и исследованиях скрывается менее известный аспект культуры викингов: их связь с веществами, изменяющими сознание.

Некоторые полагают, что от залов Валгаллы до глубин темных нордических лесов викинги употребляли разнообразные одурманивающие вещества: от крепкого вина, сваренного из меда, до галлюциногенных грибов, собранных в дикой природе, и, возможно, даже каннабиса. Говорят даже, что самые грозные воины викингов, берсерки, питались наркотиками.

Как это часто бывает в истории викингов, отделить факты от вымысла непросто, когда дело касается употребления наркотиков скандинавами.

Матч, заключенный в Валгалле?

У викингов довольно дикая репутация, и они действительно были не новички в веселье и праздниках. Пиры, собрания и фестивали были неотъемлемой частью их социальной структуры. Как и во многих современных общественных мероприятиях, употребление определенных наркотиков было центральной частью общения викингов .

Неудивительно, что их основным наркотиком был алкоголь . Это было не просто средство расслабления и развлечения после тяжелых сражений, оно было символом социального статуса и гостеприимства (ключевой аспект культуры викингов). Медовуха , которую часто называют «напитком богов», пользовалась особым уважением среди норвежцев, и о ней упоминали в различных мифологических сказках, сагах и ритуалах.

Но, вероятно, они на этом не остановились. На протяжении многих лет было много предположений о том, какие еще наркотики могли употреблять викинги, особенно о потенциальном использовании галлюциногенных веществ среди норвежцев

Упоминания в сагах и фольклоре намекают на употребление психоактивных грибов , таких как Amanita muscaria , известных своими изменяющими сознание свойствами. Хотя доказательства широкого использования остаются неуловимыми, нельзя сбрасывать со счетов возможность периодических экспериментов.

Но прежде чем мы начнем рассуждать о том, что могли использовать викинги, давайте сосредоточимся на том, что, как мы знаем, они определенно использовали. В обществе викингов употребление алкоголя было глубоко укоренившейся культурной практикой, пронизывающей все аспекты жизни. Подумайте о культуре британских пабов, но еще более фундаментальной и гораздо более духовной.

Медовые залы занимали центральное место в общественной жизни викингов. Они служили местом пиршеств, устных рассказов и поощрения товарищества. Эти собрания больше напоминали не просто поход в местный паб или бар, а скорее священные обряды, где укреплялись родственные узы и прославлялись деяния героев, мертвых и живых.

Медовые залы на самом деле были настолько важны в жизни викингов, что их версию рая, Валгаллу , обычно изображали частично как медовый зал. В скандинавской мифологии Валгалла изображалась как большой медовый зал, где бог-король Один принимал половину тех, кто погиб в бою.

Эти воины, выбранные из числа убитых Валькириями , были известны как Эйнхерий. Там они пировали и пили, потребляя небесный мед в ожидании Рагнарёка .

Сам мед был почти священным. Его производство, известное как «напиток богов», было не просто практической частью жизни. У него был духовный уклон: мед символизировал изобилие, плодородие и божественность.

Помимо медовухи, еще одним продуктом питания викингов был эль. Каждый дом обычно варил свой собственный напиток, приготовленный из ячменя и других зерен, с учетом вкусов тех, кто там жил. Пивные, известные как «скалы», усеяли норвежский ландшафт. Они предлагали усталым путникам и воинам теплый огонь, вкусную еду и кружку эля, чтобы прогнать дневные невзгоды.

Нельзя сказать, что все было позитивно. Викинги явно не были застрахованы от более негативных последствий алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя часто приводило к приступам шумного поведения, а застолья могли перерасти в пьяные драки. Это часто приводило к тому, что вожди принимали законы, ограничивающие чрезмерное употребление алкоголя, чтобы поддерживать порядок в общинах и избегать пьяных драк, перерастающих в кровную месть.

Таким образом, во многих отношениях потребление алкоголя викингами не сильно отличалось от того, как многие культуры пьют сегодня. Оно формировало их социальные взаимодействия, религиозные ритуалы (например, католическое причастие) и даже политические союзы.

Что-то более сильное?

Вероятно, никто не удивится, узнав, что викинги любили выпить пинту пива. Это всё равно, что заявить, что пираты пили ром. Более интересными, пожалуй, являются дразнящие подсказки, которые позволяют предположить, что галлюциногенные вещества могли проникнуть в скандинавские ритуалы и практики.