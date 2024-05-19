Викинги и наркотики: от буйных вечеринок до ярости берсерка

Викинги — легендарные личности, их подвиги на морях и полях сражений окутаны мифами и тайнами. Однако за их рассказами о завоеваниях и исследованиях скрывается менее известный аспект культуры викингов: их связь с веществами, изменяющими сознание.
Некоторые полагают, что от залов Валгаллы до глубин темных нордических лесов викинги употребляли разнообразные одурманивающие вещества: от крепкого вина, сваренного из меда, до галлюциногенных грибов, собранных в дикой природе, и, возможно, даже каннабиса. Говорят даже, что самые грозные воины викингов, берсерки, питались наркотиками.
Как это часто бывает в истории викингов, отделить факты от вымысла непросто, когда дело касается употребления наркотиков скандинавами.
Матч, заключенный в Валгалле?
У викингов довольно дикая репутация, и они действительно были не новички в веселье и праздниках. Пиры, собрания и фестивали были неотъемлемой частью их социальной структуры. Как и во многих современных общественных мероприятиях, употребление определенных наркотиков было центральной частью общения викингов .
Неудивительно, что их основным наркотиком был алкоголь . Это было не просто средство расслабления и развлечения после тяжелых сражений, оно было символом социального статуса и гостеприимства (ключевой аспект культуры викингов). Медовуха , которую часто называют «напитком богов», пользовалась особым уважением среди норвежцев, и о ней упоминали в различных мифологических сказках, сагах и ритуалах.
Но, вероятно, они на этом не остановились. На протяжении многих лет было много предположений о том, какие еще наркотики могли употреблять викинги, особенно о потенциальном использовании галлюциногенных веществ среди норвежцев
Упоминания в сагах и фольклоре намекают на употребление психоактивных грибов , таких как Amanita muscaria , известных своими изменяющими сознание свойствами. Хотя доказательства широкого использования остаются неуловимыми, нельзя сбрасывать со счетов возможность периодических экспериментов.
Но прежде чем мы начнем рассуждать о том, что могли использовать викинги, давайте сосредоточимся на том, что, как мы знаем, они определенно использовали. В обществе викингов употребление алкоголя было глубоко укоренившейся культурной практикой, пронизывающей все аспекты жизни. Подумайте о культуре британских пабов, но еще более фундаментальной и гораздо более духовной.
Медовые залы занимали центральное место в общественной жизни викингов. Они служили местом пиршеств, устных рассказов и поощрения товарищества. Эти собрания больше напоминали не просто поход в местный паб или бар, а скорее священные обряды, где укреплялись родственные узы и прославлялись деяния героев, мертвых и живых.
Медовые залы на самом деле были настолько важны в жизни викингов, что их версию рая, Валгаллу , обычно изображали частично как медовый зал. В скандинавской мифологии Валгалла изображалась как большой медовый зал, где бог-король Один принимал половину тех, кто погиб в бою.
Эти воины, выбранные из числа убитых Валькириями , были известны как Эйнхерий. Там они пировали и пили, потребляя небесный мед в ожидании Рагнарёка .
Сам мед был почти священным. Его производство, известное как «напиток богов», было не просто практической частью жизни. У него был духовный уклон: мед символизировал изобилие, плодородие и божественность.
Помимо медовухи, еще одним продуктом питания викингов был эль. Каждый дом обычно варил свой собственный напиток, приготовленный из ячменя и других зерен, с учетом вкусов тех, кто там жил. Пивные, известные как «скалы», усеяли норвежский ландшафт. Они предлагали усталым путникам и воинам теплый огонь, вкусную еду и кружку эля, чтобы прогнать дневные невзгоды.
Нельзя сказать, что все было позитивно. Викинги явно не были застрахованы от более негативных последствий алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя часто приводило к приступам шумного поведения, а застолья могли перерасти в пьяные драки. Это часто приводило к тому, что вожди принимали законы, ограничивающие чрезмерное употребление алкоголя, чтобы поддерживать порядок в общинах и избегать пьяных драк, перерастающих в кровную месть.
Таким образом, во многих отношениях потребление алкоголя викингами не сильно отличалось от того, как многие культуры пьют сегодня. Оно формировало их социальные взаимодействия, религиозные ритуалы (например, католическое причастие) и даже политические союзы.
Что-то более сильное?
Вероятно, никто не удивится, узнав, что викинги любили выпить пинту пива. Это всё равно, что заявить, что пираты пили ром. Более интересными, пожалуй, являются дразнящие подсказки, которые позволяют предположить, что галлюциногенные вещества могли проникнуть в скандинавские ритуалы и практики.
Конкретных доказательств мало, но упоминания в сагах и фольклоре намекают на потенциальное использование викингами психоактивных растений и грибов.
Самый популярный кандидат — мухомор Amanita muscaria . Этот яркий красно-белый гриб сегодня хорошо известен своими галлюциногенными свойствами.
Широко распространенный по всей Скандинавии, этот гриб изображен на различных скандинавских произведениях искусства и, возможно, имел мистическое значение для викингов. Некоторые ученые предполагают, что берсерки употребляли его перед битвой, чтобы вызвать состояние, подобное трансу, и повысить их свирепость в бою.
Еще одним сильным кандидатом является галлюциногенная белена или Hyoscyamus niger . Это токсичное маленькое растение обладает некоторыми интересными психоактивными эффектами. Мы знаем, что он широко использовался в медицине и колдовстве в средние века, поэтому неудивительно, если вы узнаете, что он был известен викингам. Его включение в магические ритуалы и его связь со скандинавской богиней Фрейей позволяют предположить возможную роль в религиозных церемониях или шаманских практиках.
Что касается того, почему викинги могли употреблять галлюциногены, то причины, вероятно, были разными. На протяжении всей истории различные культуры использовали такие вещества в духовных, лечебных и развлекательных целях, и это, вероятно, верно и для викингов.
В религиозном контексте психоактивные вещества могли использоваться для того, чтобы вызвать измененные состояния сознания, облегчая общение с божественными существами или духами предков. Кроме того, галлюциногены могли использоваться в медицинских целях для облегчения боли, вызывания видений или лечения различных недугов.
Свидетельства археологии и саг
Спекуляции — это хорошо, но есть ли у нас доказательства? В то время как письменные свидетельства викингов дают захватывающее представление о возможном использовании ими галлюциногенов, археологические открытия дают дополнительную информацию об этом интригующем аспекте скандинавской культуры. Раскопки по всей Скандинавии обнаружили артефакты и остатки, свидетельствующие об употреблении психоактивных веществ среди викингов.
Одним из наиболее убедительных доказательств является захоронение корабля в Осеберге, раскопанное шведским археологом Габриэлем Густавсоном и норвежским археологом Хоконом Шетелигом в 1904–1905 годах. Это место датируется началом 9-го века, и среди артефактов, найденных в этой сокровищнице викингов, было небольшое деревянное ведро (известное как Ведро Будды ), содержащее, вероятно, напиток. Химический анализ остатков подобных сосудов, найденных на этом и других стоянках викингов, выявил следы различных веществ, включая алкоголь и, возможно, галлюциногенные соединения.
Кроме того, наличие ботанических останков, связанных с психоактивными растениями, еще раз подтверждает гипотезу об употреблении наркотиков викингами. Анализ пыльцы археологических раскопок выявил присутствие таких растений, как белена, известного галлюциногена, что позволяет предположить, что эти вещества выращивались или собирались викингами в ритуальных или лечебных целях.
Если говорить более спекулятивно, то семена конопли были найдены на многочисленных стоянках викингов, в том числе на ферме железного века Состели и кургане корабля Осеберг. Мы точно знаем, что викинги выращивали коноплю для изготовления тканей и веревок, но пробовали ли они когда-нибудь ее курить? Мы не можем быть уверены.
Однако семена конопли, найденные на стоянке корабля в Осеберге, были обнаружены в сумке, принадлежавшей пожилой женщине в возрасте от 70 до 80 лет. Сканирование показало, что у нее были различные проблемы со здоровьем, включая, вероятно, рак, который привел к ее смерти. Некоторые ученые полагают, что она, вероятно, употребляла каннабис для облегчения боли, как это делают сегодня многие больные.
Помимо археологических данных, упоминания о галлюциногенах (но не о каннабисе) встречаются в скандинавских сагах.
В стихотворении «Вёлуспа», являющемся частью «Поэтической Эдды» и датируемом 13 веком нашей эры, провидица рассказывает о своем путешествии по девяти мирам после употребления таинственного зелья, намекая на преобразующую силу визионерских переживаний. Аналогичным образом, сага о берсерк Ульфхеднар описывает воинов, впадающих в состояние бешеной ярости после употребления сильнодействующего напитка, возможно, содержащего психоактивные ингредиенты.
Берсерки принимали наркотики?
Это плавно подводит нас к берсеркам. Это одни из самых знаковых фигур скандинавской мифологии, легендарные воины, известные своей неумолимой свирепостью и бесстрашием в бою. Эти элитные воины, обычно изображаемые одетыми в медвежьи или волчьи шкуры и владеющие оружием с непревзойденным мастерством, вселяли ужас в сердца своих врагов и внушали трепет своим союзникам.
Центральное место во всем ажиотаже вокруг берсерков занимает их предполагаемая способность входить в состояние безумия, известное как «берсеркерганг», во время боя. Говорят, что в этом трансоподобном состоянии берсерки обладали почти сверхчеловеческой силой, выносливостью и ненасытной жаждой кровопролития. Точная природа берсеркерганга до сих пор остается предметом предположений, а некоторые теории предполагают связь с психоактивными веществами.
Популярная гипотеза утверждает, что так называемые берсерки, возможно, употребляли галлюциногенные вещества, такие как мухоморы, чтобы вызвать это усиленное состояние берсерка. Известно, что подобные психоактивные препараты обостряют чувства, притупляют боль и вызывают чувство непобедимости . Если это правда, это сделало бы их грозными противниками на поле битвы, подобно их изображениям в сагах.
Другая теория предполагает, что ярость берсерков не имела ничего общего с употреблением наркотиков. Вместо этого он утверждает, что берсеркерганг мог быть формой ритуального одержимости, когда воины призывали духов животных или божеств предков, чтобы наделить их божественной силой и защитой.
Ношение шкур животных и принятие животного поведения, возможно, служили символическими жестами, направляющими силу этих потусторонних существ. Это вызовет психосоматический ответ, подобный эффекту плацебо.
Истории об этих безумных воинах, питающихся одурманивающими веществами, уже давно захватили воображение людей, но насколько они точны? Как это часто бывает в истории викингов, отделить факты от вымысла оказывается непросто. Хотя скандинавские саги и исторические отчеты описывают берсерков как грозных бойцов, степень, в которой они полагались на наркотики или алкоголь для достижения своего легендарного статуса, остается неопределенной.
Некоторые ученые считают, что истории о берсерках преувеличены, а представление о том, что они являются воинами, питаемыми наркотиками, скорее всего, преувеличено или неверно истолковано. Они считают, что гораздо более вероятно, что берсерки использовали психологические методы, такие как описанные выше состояния транса или интенсивные боевые ритуалы, чтобы подготовить себя к бою.
Если это правда, то их фактическое боевое мастерство, скорее всего, преувеличено. В конце концов, викинги не были первой и последней культурой, которая преувеличивала.
Нет даже уверенности в том, что термин «берсеркер» использовался для обозначения определенного набора улучшенных воинов . Некоторые историки считают, что это слово, вероятно, использовалось в широком смысле для описания любого исключительно жестокого или бесстрашного бойца, независимо от его методов или мотивов. Ассоциация берсерков с употреблением наркотиков могла быть литературным приемом, используемым авторами саг для усиления мифичности своих рассказов.
С другой стороны, в идее о том, что берсерки используют наркотики для повышения своей производительности, нет ничего такого уж «там». Люди употребляли те или иные наркотики с тех пор, как впервые появились на свет.
Точно так же предполагаемое «государство берсерков» не так уж и надумано.
Известно , что множество наркотиков, от амфетаминов и кокаина, до галлюциногенов, таких как ЛСД или псилоцибиновые грибы, солей для ванн и PCP, вызывают аналогичные эффекты.
Использование наркотиков для усиления своих воинов также не является чем-то необычным. Считается, что древние цивилизации, такие как греки, римляне и ассирийцы (среди прочих), использовали сильнодействующие травяные смеси.
Современные армии тоже не новички в этой практике. Во время Второй мировой войны нацисты давали своим солдатам метамфетамин, а английская армия экспериментировала с ЛСД в 1963 году. Это еще до того, как вы начнете изучать массовое употребление наркотиков, поощряемое в армии США во время войны во Вьетнаме.
Учитывая все вышесказанное, кажется маловероятным, что некоторые воины-викинги, особенно берсерки, не были чем-то заняты.
Определенная возможность
В конце концов, придется провести гораздо больше археологических исследований, прежде чем мы сможем сделать окончательный вывод о том, какие лекарства использовали викинги. Хотя алкоголь, несомненно, играл значительную роль в скандинавском обществе, масштабы употребления галлюциногенов и других наркотиков остаются предметом предположений.
При этом люди употребляли наркотики уже очень давно, и маловероятно, чтобы викинги были чем-то другим. Отношение викингов к опьянению и социальным связям отражает аспекты современного общества.
Несмотря на временные и культурные различия, человеческий опыт часто остается удивительно постоянным во времени. Глядя на культуру викингов, мы не только получаем представление о прошлом, но и узнаем универсальные нити, связывающие нас с нашими предками.