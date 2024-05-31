В Кабмине рассказали, кому точно не будут выключать свет во время ограничений

Графики отключения света не будут применяться для некоторых категорий предприятий. Речь идет о бизнесе, импортирующем 80% электроэнергии от своего потребления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Как отметил премьер, сейчас Украина может импортировать не более 1,7 ГВт. Но Кабмин ведет переговоры, чтобы увеличить объемы до более чем 2 ГВт. Для этого есть все технические возможности.

«Сегодня принимаем постановление, устанавливающее справедливость для импортеров электроэнергии. Так, графики отключений не будут применяться к предприятиям, импортирующим 80% от своего потребления электроэнергии», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства объяснил, что это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, уменьшится дефицит мощности в энергосистеме. Это в свою очередь означает, что будет больше света в домах украинцев.

Напомним, ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится.