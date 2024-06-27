Индия резко снизила импорт угля из РФ

Объем индийского импорта угля из России сократился за три месяца до мая включительно. Поставки же из США выросли. Об этом свидетельствуют данные угольной консалтинговой компании Bigmint, передает The Moscow Times.

Трейдеры объясняют это снижением конкурентоспособности российских поставок.

Российский экспорт всех видов угля в Индию за этот период сократился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 6,76 млн метрических тонн.

Экспорт из США за аналогичный период вырос на 14,4%, до 6,68 млн тонн.

Отмечается, что снижение индийского импорта российского угля обусловлено падением поставок энергетического угля, используемого преимущественно для производства электроэнергии, на 67% год в год.

Закупки металлургических сортов угля, таких как коксующийся уголь, антрацит и пылеугольное топливо, за этот период увеличились.

«Главная проблема — это цены на энергетический уголь, а не санкции. Логистические расходы у России выросли, поэтому (российское сырье) не может конкурировать», — заявил представитель индийской компании Shree Cement.

Экспорт энергетического угля из США в Индию за три месяца, закончившихся 31 мая, вырос на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,57 миллиона тонн, а его доля в индийском импорте увеличилась до 9,2% с 6,7%. Однако его доля в импорте коксующихся углей снизилась с 16% до 13,5%.

Россия также наращивает поставки в Китай на фоне снижения экспорта в Индию. Так, в мае отгрузки в Китай достигли максимума восьми месяцев.

Увеличение импорта коксующегося угля из РФ в Индию на 44% год в год привело к тому, что его доля на индийском рынке морских поставок металлургического угля выросла до 13,9% с 10,9%, в то время как его доля в индийском импорте энергетического угля снизилась до 3,2% с 8,8%.

Напомним, Финляндия остановит импорт сжиженного газа из России.