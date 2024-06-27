Оккупанты разрушили античный город Херсонес в Крыму

Во временно оккупированном Крыму российские археологи и застройщики полностью уничтожили Херсонес Таврический. Об этом сообщила старшый научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко на III Международном форуме экспертной сети Крымской платформы.

По ее словам, на месте раскопок оккупанты соорудили новый, открытый амфитеатр, а большую часть археологических находок — фрески, посуду, иконы — вывезли в российские музеи.

В 2015-2016 годах застройщики загородили смотровыми площадками археологические остатки: башни, стены и колонны. Позже на месте древней цитадели был поставлен открытый театр, создавая нагрузку около тонны на оригинальное сооружение, а затем началось строительство археологического парка Новый Херсонес.

«Россияне ничего не понимали в геологической ситуации на этом месте, поэтому начали снимать почву на территории обычными экскаваторами. Каким-то образом они раскопали там старый источник, поэтому все залило», — рассказала Кравченко.

Херсонес Таврический — единственный памятник мирового значения в Крыму. Сейчас на месте археологических остатков был построен фактически новый город.

Херсонес Таврический — уникальный исторический памятник античной эпохи. Архитектором полиса стал Гипподам, в основу его строительного плана положена система продольных и поперечных улиц, пересекающихся под прямым углом, образуя кварталы.

Херсонес был демократическим государством, привлекал мыслителей, ученых и исследователей. Также занимал важнейшие торговые позиции на Черном море. Во времена Византийской империи оставался важным административным и торговым центром, город стал одним из главных центров христианства на юге Крыма.

Напомним, ЮНЕСКО прекратило все контакты с крымскими объектами Всемирного культурного наследия.