Синоптики рассказали, даст ли погода украинцам повод для радости в ближайшие дни

Синоптики поведали о том, чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 25 июня, кратковременный дождь, днем с грозой пройдет местами на Левобережье. На остальной территории нашей страны должно быть без осадков. В западных областях ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 12-17, на юге 16-21 тепла. Днем плюс 22-27, в Закарпатской, Одесской, Херсонской областях и в Крыму прогреется до 25-30 тепла. В Карпатах ночью плюс 8-10, днем 18-20 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла.

В среду, 26 июня, в северо-восточных областях, а в Закарпатье и Прикарпатье днем пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, на юге 17-22 тепла. Днем плюс 22-27, в западной и южной части страны 25-30 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 тепла.

Ранее синоптик рассказала, каким будет это лето в Украине.