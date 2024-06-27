Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 27 июня.

Сообщается, что были ликвидированы уже 539 320 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 042 танка, 15 459 боевых бронированных машин, 14 363 артиллерийские системы, 1 108 РСЗО, 868 средств ПВО, 359 самолетов, 326 вертолетов, 11 459 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 324 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 468 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 420 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля.