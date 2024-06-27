В Резерв+ установили бронь от мобилизации

В приложении Резерв+ теперь отображается текущий статус бронирования от мобилизации. Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook.

«Вы просили — мы сделали! Актуальный статус бронирования теперь отражается у 340 тысяч граждан в Резерв+», — написала она.

По словам Черногоренко, ранее такая функция была недоступна, поскольку «процент человеческого фактора в ошибках ТЦК по внесению информации о гражданах в реестр Оберег остается высоким».

Также ТЦК не всегда вносят информацию о броне в реестр — иногда это занимает недели, а то и месяцы.

«Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан», — отметила чиновник.

Как обновить документ?

— нажмите три точки справа от документа

— выберите Обновить документ

— далее пользователь увидит свой актуальный статус

«Если ваше бронирование было только на бумаге, статус Забронировано появится в приложении. Если ваша бронь еще продолжается, но в приложении этого не было — новый срок должен отобразиться в Резерв+... Чтобы бронирование отобразилось в электронном документе, не нужно идти в ТЦК, звонить куда-то или занимать очередь в 5 утра», — объяснила Черногоренко.

При этом она признала, что часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

«Однако мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в Резерв+», — заверила чиновник.

Напомним, в Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки.