Орбан требует признать все Закарпатье «традиционно венгерским», — СМИ

Среди 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств ключевой проблемой является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров. Об этом говорится в статье «Европейской правды», в которой приводятся переданные Украине в январе венгерские требования.

Норма мест с особым уровнем гарантии прав меньшинства есть и в действующем законодательстве Украины. Речь идет о городах и селах «со значительным количеством» представителей меньшинства (от 15%) и с «традиционным» проживанием меньшинства (от 10% за последние 100 лет).

Однако Будапешту этого оказалось мало, и там потребовали автоматически признать «традиционно венгерскими» все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

В Венгрии ссылаются на то, что в Закарпатской области по переписи 2001 года и предыдущих лет доля венгров составляла более 10%.

Кроме того, в правительстве Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе. То есть если хоть сколько-нибудь представителей венгерского меньшинства жили в определенном месте традиционно — это «венгерская» территория.

Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

От Венгрии категорически звучит требование использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое.

Ключевым является то, что в правительстве Орбана прямо называют этот блок определяющим для всего комплекса из 11 требований. При этом в Орбане видят падение доли венгерского населения в Закарпатье ниже 10%.

Как известно, в конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возглавляющая украинскую делегацию на переговорах о вступлении с Европейским Союзом, подтвердила готовность Украины выполнить венгерские требования в рамках вступления Украины в ЕС.

Напомним, Орбан продолжает «мусолить» тему Украины: прозвучали новые резонансные заявления.