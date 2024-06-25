Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Китай совершил большой прорыв в космонавтике. Аппарат «Чанъэ-6» успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия – он впервые в истории человечества доставив на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

Как известно, его запустили 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y8».

Позже, 2 июня, аппарат прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, выполнил сбор разнообразных образцов грунта на разных участках, 4 июня взлетел с поверхности спутника Земли.

Добавим, что четвертый этап китайской лунной программы стартовал с запуска спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» в марте. Он включал в себя запуск зонда «Чанъэ-6», миссию «Чанъэ-7» по исследованию Южного полюса Луны, включая комплексное зондирование лунного рельефа, и миссию «Чанъэ-8», в рамках которой, помимо научных исследований, планируется провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

При этом Китай хочет запустить зонд «Чанъэ-7» в 2026-м году, а запуск «Чанъэ-8» запланирован на 2028-й год.

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