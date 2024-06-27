Китай сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Китай вновь высказался по поводу войны в Украине. Заявление сделал официальный представитель министерства обороны У Цянь.

Он отметил: «США и другие западные страны не только не задумываются о своей роли в украинском кризисе, но и много раз перекладывали вину на Китай, мы выступаем решительно против этого».

Чиновник добавил: «Китай придерживается нормального торгово-экономического взаимодействия со всеми странами в мире, в том числе с Россией, на основе равенства и взаимной выгоды, однако не поставляет оружие никаким сторонам конфликта, а также строго регулирует экспорт товаров двойного назначения».

Кроме этого, по его словам, «Китай стоит на стороне мира, на правильной стороне истории, решительно выступает против игнорирующих факты безосновательных обвинений, продолжит играть конструктивную роль в политическом разрешении украинского кризиса».

Также говорится о том, что, согласно статистике, более 60% комплектующих вооружения и товаров двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из США и других западных стран.

Резюмируется: «То, что эти страны с одной стороны поддерживают торговое взаимодействие с Россией, а с другой – разрушают нормальное сотрудничество России и Китая, говорит об их крайнем лицемерии».

Ранее мы писали, что США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ.