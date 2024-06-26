Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов

Певица M.I.A. которая прославилась песней Paper Planes, выпустила шапочки из фольги.

Свой бренд одежды и аксессуаров OHMNI она преподносит как:

— антибактериальный,

— защищающий от излучений Wi-Fi, Bluetooth, мобильных вышек, радиации, ковид-чипов и прочего.

Панамка «для защиты мозга» стоит $100, «защитное пончо для всего тела» — $200, а платье из фольги — $400.