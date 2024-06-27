Китай просчитался, поддержав Россию в войне с Украиной, — посол США в Пекине

Пекин неправильно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда он оказал поддержку России в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают. Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс в интервью Bloomberg.

«Я думаю, что китайцы просчитались. На самом деле я думаю, что китайцы не поняли основную ценность, которую мы придаем в нашем нынешнем мире миру и единству в самой Европе», — сказал он.

Европейский Союз сейчас действует в «прямой оппозиции» поддержке Китаем Москвы, добавил Бернс, занявший свой пост в Пекине через несколько дней после вторжения. ЕС и НАТО назвали Китай системным соперником «отчасти из-за этого», сказал он.

«Китай не демонстрирует поведения нейтральной страны», — сказал Бернс, ссылаясь на предыдущие комментарии Пекина о своей позиции.

США выражали Пекину «очень долго, на очень высоких уровнях» опасения, что китайские компании поставляют России технологии двойного назначения, которые используются в войне, добавил он.

«Это экзистенциальная война. Одним из величайших достижений окончания холодной войны стала свободная, демократическая и единая Европа без каких-либо разделений», — сказал Бернс.

Напомним, США угрожают Китаю новыми санкциями за поддержку РФ.