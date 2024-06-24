Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО

Президент Владимир Зеленский анонсирует новые договоренности по системам противовоздушной обороны для Украины.

«Следующие недели июня, первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май, чем первая половина июня. Мы уже получили решение о новых „Петриотах“ для Украины и готовим продолжение. Мы работаем над поставками еще систем ПВО. И дальнобойность сейчас — это не только вопрос о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война», — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что российскую боевую авиацию, которая наносит удары управляемыми авиабомбами по украинским городам, «надо уничтожать там, где она есть, всеми только имеющимися средствами».

По словам Зеленского, недавнее согласование ударов по российской территории вблизи границы «позволило уничтожить часть российского террористического потенциала, но только часть».

«Нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами, мы делаем все, чтобы приблизить решение», — заявил президент.

Напомним, США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО. Первые поставки будут уже летом.