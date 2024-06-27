Ситуация с электричеством в Украине: сотни населенных пунктов сидят без света

На утро четверга, 27 июня, в Украине остается крайне сложная ситуация с электричеством. Об этом поведало Министерство энергетики.

В ведомстве говорят о том, что ночная массированная атака россиян не привела к повреждениям энергетических объектов.

Однако, по их словам, но из-за боевых действий есть новые обесточивания в прифронтовых Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, сообщило Министерство энергетики.

Указывается, что в результате обстрелов на территории одной из шахт Донецкой области загорелись сооружения. Горняков в этот момент под землей не было, три работника охраны промышленной площадки были в укрытии.

Кроме этого, стало известно, что в Донецкой области выключалась линия облэнерго, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Всего без света в нашей стране из-за боевых действий и технологических причин сидят 465 населенных пунктов.

Резюмируется, что ограничения потребления электроэнергии, как и анонсировалось вчера, применяются все сутки. Импорт составляет 28 560 МВт-ч, что на 14,4% больше вчерашнего показателя.

Ранее украинцам рассказали, как будут отключать электричество сегодня.