Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ситуация с электричеством в Украине: сотни населенных пунктов сидят без света

Ситуация с электричеством в Украине: сотни населенных пунктов сидят без света

Александр Панько
27.06.24 10:55
58
Ситуация с электричеством в Украине: сотни населенных пунктов сидят без света

На утро четверга, 27 июня, в Украине остается крайне сложная ситуация с электричеством. Об этом поведало Министерство энергетики.

В ведомстве говорят о том, что ночная массированная атака россиян не привела к повреждениям энергетических объектов.

Однако, по их словам, но из-за боевых действий есть новые обесточивания в прифронтовых Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, сообщило Министерство энергетики.

Указывается, что в результате обстрелов на территории одной из шахт Донецкой области загорелись сооружения. Горняков в этот момент под землей не было, три работника охраны промышленной площадки были в укрытии.

Кроме этого, стало известно, что в Донецкой области выключалась линия облэнерго, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Всего без света в нашей стране из-за боевых действий и технологических причин сидят 465 населенных пунктов.

Резюмируется, что ограничения потребления электроэнергии, как и анонсировалось вчера, применяются все сутки. Импорт составляет 28 560 МВт-ч, что на 14,4% больше вчерашнего показателя.

Ранее украинцам рассказали, как будут отключать электричество сегодня.

Тэги: общество, война, электричество, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Потусторонний мир существует: ученые доказали
23.06.24 21:50

Потусторонний мир существует: ученые доказали

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.06.24 11:10

ДТП во Львовской области: пострадали велосипедистки сборной Украины

27.06.24 11:02

Шевченко высказался о провале Реброва на Евро-2024

27.06.24 10:53

Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах

27.06.24 10:49

Украинцам рассказали, как будут отключать электричество сегодня

27.06.24 10:45

Во Львове - вспышка кишечной инфекции

27.06.24 10:39

Евро-2024: в Штутгарте жестоко порезали болельщиков

27.06.24 10:32

Стало известно, кому нельзя есть черешню

27.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

26.06.24 22:44

Мэттью Перри убила экс-жена Чарли Шина?

27.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

26.06.24 15:24

Озвучена заявка сборной Украины на решающий матч против Бельгии

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

26.06.24 11:41

Сегодня вечером отключений света в Украине станет больше

26.06.24 10:46

В «Укрэнерго» рассказали, как графики отключения света будут действовать 26 июня

26.06.24 08:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 538 060 солдат

25.06.24 13:17

В Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки

25.06.24 11:40

Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

25.06.24 11:25

«Укрэнерго» увеличило объем ограничений на вторую половину дня

25.06.24 10:11

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля

20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

20.06.24 16:45

Австралийцы поведали об опасности громкого храпа

21.06.24 16:49

Американцы рассказали, на какие болезни может указывать ухудшение режима сна

20.06.24 14:42

В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+

21.06.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 531 980 солдат

21.06.24 15:09

Британцы узнали о шимпанзе кое-что интересное

25.06.24 02:22

Стало известно, почему мужчины лысеют

21.06.24 12:00

Названы полезные для слуха продукты

21.06.24 14:15

Ученые выяснили, чем угрожает жара беременным женщинам

21.06.24 13:19

Китайцы озвучили три ключевых фактора долголетия

Фото и Видео
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
В столичной многоэтажке упал лифт с пенсионеркой
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Зеленский анонсировал новые договоренности по ПВО
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
Милый дом 3 (2024): дата выхода продолжения ужастика уже известна
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.