На портале «Дія» появилась новая услуга

На портале «Дія» запустили новую услугу — теперь можно исправить данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько кликов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Пользоваться сервисом можно в случаях, если:

— есть ошибка при заказе выписки о месте жительства;

— есть неактуальные данные в вашей или детской выписке;

— нет места жительства в паспорте в «Дії», хотя вы зарегистрированы;

— неверная дата регистрации в цифровом паспорте.

Выписка о месте жительства понадобится при женитьбе, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и других жизненных ситуациях. Так что данные в нем должны быть всегда актуальны.

Актуализация данных в Реестре территориального общества доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий.

Напомним, в «Дії» появятся новые цифровые документы.