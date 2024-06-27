Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах

36-летняя жительница Нью-Йорка показывает грудь в публичных местах. Эйла Адамс утверждает, что оголение на публике — это не развратное хобби, а протест против гендерного неравенства между мужчинами и женщинами.

Зачастую окружающие рады её «перформансу», однако есть и хейтеры, которым Эйла Адамс советует отвернуться.

«Если мужчины могут ходить без рубашки, не опасаясь репрессий, то и женщины тоже могут это делать», - сказала Эйла Адамс.

Власти города ничего сделать не могут — в 1992 году судом штата было разрешено женщинам ходить топлесс.