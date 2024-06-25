Apple хочет выпустить весьма необычный iPhone

Корпорация Apple собирается выпустить очень необычный iPhone. Об этом пишет издание 9to5Mac.

Сказано, что уже подана заявка на патент новой концепции задних панелей, в которой описан механизм, использующий пружинную систему зажима для надежной фиксации сменных крышек.

Разработчики говорят, что у людей появится возможность устанавливать в смартфоны дополнительные модули – например, камеры и датчики здоровья.

Информируется также, что среди возможных функций, которые могут быть интегрированы в эти задние крышки, называются дополнительные аккумуляторы, датчики здоровья, включая мониторы глюкозы, и дополнительные камеры с различными возможностями.

Впрочем, как уточняется в публикации, подача заявки на патент не гарантирует реализацию этой идеи в будущих моделях iPhone, однако, в то же время, говрит о том, что компания активно работает над инновационными решениями для своих продуктов.

Стоит напомнить, что iPhone16 покажут этой осенью. Прогнозируется, что новинка получит улучшенную камеру и глубокую интеграцию искусственного интеллекта.

Ранее Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта.