Украина получила еще один крупный транш от ЕС

Во время войны ЕС продолжает оказывать помощь Украине. Как сообщает министерство финансов, наша страна получила транш на 1,9 миллиарда евро по программе Ukraine Facility.

Министр финансов Сергей Марченко при этом отметил, что ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении победы и укреплении экономической устойчивости страны.

Добавляется, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи.

Резюмируется: «Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд».

Ранее НБУ поведал о дефиците валюты в стране.