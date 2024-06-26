Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

Премьера Нидерландов Марка Рютте избрали новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, союзники по НАТО в среду, 26 июня, избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, «поскольку война в Украине бурлит на пороге».

«Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что он покинул гонку, поскольку не смог набрать популярность», — добавляют в статье.

Напомним, в США рассказали, каким видят путь Украины в НАТО.