Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора

Вышел первый трейлер ремейка готического хоррора 1922 года «Носферату».

«Носферату». — это история об одержимости между молодой женщиной, преследуемой призраками, и ужасным вампиром, который влюбился в нее.

В ролях «Носферату»: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Уиллем Дефо и Билл Скарсгард.

Премьера «Носферату» состоится 25 декабря 2024 года.

Трейлер фильма «Носферату»: