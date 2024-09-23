Астрономы из США сделали неожиданное заявление

Эксперты из Чикагского университета в США сделали весьма неожиданное заявление. Астрономы уверяют, что в космосе может быть больше экзопланет с атмосферой, чем принято думать.

Но, поясняют они, все дело в том, что их воздушные оболочки бывает трудно обнаружить с помощью нынешних наблюдений.

Ученые говорят, что большинство открытых экзопланет вращаются вокруг красных карликов, то есть самого распространенного (их 75%) типа звезд в нашей галактике Млечный Путь.

Отмечается, что, в связи с этим, большинство пригодных для жизни миров будут вращаться вокруг этих светил.

Говорится: «Так как красные карлики это относительно холодные звезды, обитаемые планеты должны находиться на близких к ним орбитах. Вращение подобных планет будет заблокировано приливными силами, из-за чего там не будет смены времени суток».

Добавляется, что когда планета приливно захвачена, одна ее сторона всегда обращена к своей звезде, а другая сторона вечно находится во тьме.

Впрочем, невзирая на это, такие миры могут быть пригодны для жизни за счет плотной атмосферы, так как при таких условиях тепло будет перемещаться между дневной и ночной сторонами, выравнивая среднюю температуру.

Было установлено, что в темном полушарии планет в приливном захвате скапливаются облака из-за разницы температур, а их верхний слой будет довольно холодным по сравнению с малооблачным светлым полушарием.

Также выяснилось, что разница в температурах между дневной и ночной сторонами таких планет примерно соответствует температурному перепаду на мирах без атмосферы.

Резюмируется, что такая простая закономерность может обмануть астрономов, использующих космический телескоп «Джеймс Уэбб» и другие современные инструменты наблюдения за космосом.

Ранее американцы объяснили, куда девается вода с Марса.