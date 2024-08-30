Блум: листинг, airdrop, прогноз цены

Блум (Blum) — это новый перспективный проект в мире криптовалют, который предлагает своим пользователям множество возможностей. Одной из самых интересных перспектив является получение airdrop Blum Coin, а также предстоящий листинг Блюм на биржу.

Проект Блум (Blum) имеет четко расписанную дорожную карту, которая охватывает несколько ключевых этапов развития:

— Август 2024: создание токенов Блум (Blum) и возможность фарминга других мем-токенов. В августе планируется создание Blum Coin — основного токена проекта. Также пользователи смогут заниматься фармингом других мем-токенов, что даст дополнительную возможность заработать и увеличить свои активы.

— Третий-четвертый квартал 2024: запуск гибридной биржи, листинг и дроб от проекта Блум (Blum). Это позволит пользователям торговать Blum Coin и другими криптовалютами на платформе, что значительно повысит ликвидность токена и его привлекательность для инвесторов. Также в этот период планируется проведение airdrop — раздачи токенов Blum Coin. Для участия в airdrop пользователи должны обладать определенным количеством Blum Coin. Чем больше токенов у вас на счету, тем больше вы получите в рамках раздачи. Это стимулирует держателей токенов к увеличению своих активов и активному участию в жизни проекта. Листинг Blum ожидается на бирже Bybit.

Информация о общей капитализации Блум (Blum) и проценте раздачи токенов, пока, не известна.

Относительно цены Blum Coin — на данный момент конкретные цифры не озвучены. Однако, учитывая потенциал проекта и его активное развитие, можно ожидать, что цена токена будет достаточно высокой.