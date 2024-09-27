Катар объявил о соглашении с Украиной и Россией по обмену детьми. Лубинец все опроверг

Катар объявил о соглашении с Киевом и Москвой по обмену под его эгидой тринадцатью детьми, которые Россия депортировала на свою территорию. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

«Девять несовершеннолетних, которым от 12 до 17 лет и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине», — заявил катарский чиновник журналистам.

Он уточнил, что четверо несовершеннолетних, которым от 2 до 7 лет, воссоединятся со своими семьями в России.

Собеседник агентства рассказал, что всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями.

Катар, как посредник в вопросе обмена детей, с июля 2023 помогал репатриировать украинских детей, которые Россия незаконно вывезла на свою территорию с начала вторжения в феврале 2022 года.

По оценкам Украины, 20 000 украинских детей «депортированы или принудительно перемещены» в Россию, хотя общее количество может быть гораздо больше, поскольку эта цифра касается только официально идентифицированных детей. По данным Киева, в настоящее время около 400 из них были возвращены.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию, распространившуюся в одном из иностранных медиа о якобы заключенном соглашении между Украиной, Россией и Катаром по обмену детьми. Он назвал эти утверждения откровенным продвижением российских нарративов и подчеркнул, что никакого подобного соглашения не существует. Об этом говорится в сообщении омбудсмена в Telegram.

По его словам, Катар выполняет роль посредника в процессе возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина выражает глубокую благодарность.

В то же время Лубинец подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, а также не препятствует их возвращению в Россию.

«Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?», — отметил он.

Напомним, Лубинец озвучил число депортированных в Россию украинских детей.