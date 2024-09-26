Выяснилось, куда девалась атмосфера Марса

Эксперты из Массачусетского технологического института в США узнали о Марсе кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что утраченная атмосфера «красной планеты» вовсе не улетучилась в космос, а впиталась в ее грунт.

Ученые говорят, что раньше Марс обладал плотной газовой оболочкой, которая согревала его поверхность и поддерживала существование жидкой воды, но приблизительно 3,5 миллиарда лет назад вода высохла, а атмосфера резко истончилась.

Американцы считают, что большая часть атмосферного углекислого газа (CO2) теперь заперта в марсианской глине, называемой смектитом, который эффективно захватывает углерод и удерживает его в состоянии покоя в течение миллиардов лет за счет складчатой структуры.

Сказано: «Учитывая известный объем минералов на поверхности Красной планеты, в нем может храниться до 1,7 бар углекислого газа, что эквивалентно примерно 80% ранней атмосферы Марса».

Резюмируется: «Основываясь на наших открытиях на Земле, мы показываем, что на Марсе, вероятно, происходили похожие процессы, и что огромное количество атмосферного CO2 могло преобразоваться в метан и быть изолировано в глинах».

Ранее ученые рассказали, как темная материя влияет на Марс.