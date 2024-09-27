Итальянцы объяснили, почему необходимо есть рыбу

Эксперты из университета Катании в Италии поведали о том, почему следует есть рыбу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, включающих много рыбы в свой рацион питания, риск снижения когнитивных способностей снижен по сравнению с теми, кто ест ее не частно.

Стремясь узнать, как различаются риски ухудшения внимания и памяти у потребителей рыбы, специалисты провели мета-анализ 35 ранее опубликованных исследований, в которых приняли участие более 849 тысяч человек со всего мира. В них применялись разнообразные методики оценки количества потребляемой рыбы, включая заполнение анкет и ведение дневников питания.

Подопытных поделили на группы в соответствии с уровнем потребления рыбы.

Сообщается, что после этого когнитивные навыки представителей разных групп оценили с помощью тестов.

В итоге были рассчитаны коэффициенты риска, которые служат статистическим показателем вероятности определенного исхода, в данном случае когнитивных нарушений или деменции, в одной группе относительно другой.

Оказалось, что активные потребители рыбы были значительно менее склонны к ухудшению когнитивного здоровья по сравнению с теми, кто ел меньше этого продукта.

Добавляется, что у тех, кто потреблял больше всего рыбы, риск когнитивных нарушений или ухудшений оказался на 18% ниже.

Ранее был создан рис против диабета.