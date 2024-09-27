В Минэнерго отреагировали на прогнозы по отключению света зимой

Эта зима в Украине будет сложной, а может, даже самой сложной. На это указывают отчеты международных энергетических организаций. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Недавно мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сделала заявление, что этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

Однако Галущенко отметил, что этот прогноз достаточно условен.

«К сожалению, эту тему сегодня пытаются комментировать все международные организации. Если мы говорим профессионально, то есть международные энергетические агентства, и мы попросили их сделать отчет. Вот они сказали, что зима будет сложной, а может быть, самой сложной», — пояснил министр.

В то же время глава Минэнерго отметил, что в отчетах речь не идет о часах отключений, потому что есть большое количество факторов, чтобы назвать какие-то цифры.

«Поэтому много спекуляций, разные эксперты говорят разные цифры, но все зависит от будущих ударов по энергетике. Не самого факта ударов, а последствий влияния ударов на энергосистему. Спрогнозировать это сегодня невозможно, но я говорю, что давайте готовиться к худшим сценариям. Но мы делаем все, чтобы это никогда не понадобилось», — подчеркнул он.

Напомним, по оптимистическому сценарию зимой у украинцев будет свет 12 часов в сутки.