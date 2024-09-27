Ученые нашли экзопланету, которая похожа на Землю в будущем

Исследователи космоса из США и Китая нашли очень необычную экзопланету. Она похожа на нашу Землю через пять миллиардов лет.

В отчете ученых сказано, что небесное тело под названием KMT-2020-BLG-0414 находится в четырех тысячах световых годах от нас и представляет собой скалистый мир, вращающийся вокруг белого карлика, то есть погасшей звезды.

Прогнозируется, что наше Солнце превратится в белого карлика через пять миллиардов лет.

Информируется также, что до этого светило пройдет через фазу красного гиганта, расширившись и поглотив Меркурий, Венеру и, возможно, Землю и Марс.

Сказано: «Если наш мир уцелеет в этот период, он станет похож на KMT-2020-BLG-0414».

Удалось установить, что KMT-2020-BLG-0414 находится от своего белого карлика на расстоянии от одной до двух дистанций между Землей и Солнцем.

Добавляется, что в системе также есть коричневый карлик, то есть звезда, которая не смогла вспыхнуть, примерно в семнадцать раз массивнее Юпитера.

Резюмируется: «Скорее всего, жизнь на Земле исчезнет задолго до превращения Солнца в белый карлик. Примерно через один-два миллиарда лет земные океаны высохнут из-за ускоряющегося парникового эффекта. К этому моменту человечество переберется на другие миры».

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