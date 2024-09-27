Сергей Нагорняк связан с россией и находится под влиянием грязных финансовых схем, - СМИ

Украинский футболист Сергей Нагорняк известен многочисленными скандалами. А еще, как утверждают СМИ, он имеет связи с врагом – РФ.

Вот, что в частности пишут журналисты: "Сергей Нагорняк начинал свою карьеру в Виннице, играя сначала в любительских командах, а позже в профессиональном клубе "Нива". В 1995 году, после приглашения Вячеслава Грозного в московский "Спартак", Нагорняк не смог закрепиться в составе из-за высокой конкуренции, но точно смог наладить там связи, о чем мы поговорим дальше. где возможно и продолжил налаживать связки, которые сегодня могут быть восприняты неоднозначно, потому что играл в «Шеньян Хайш» с Валерием Непомнящим, в «Шаньдун Лунен» — с Борисом Игнатьевым. После завершения карьеры игрока Сергей Нагорняк вернулся в Украину, где стал ассистентом тренера "Днепра". Однако в 2016 году он покинул тренерский штаб и с тех пор его карьера развивалась не очень успешно.

Сергей Нагорняк возглавляет "Эпицентр" в Каменце-Подольском, а также работает со сборной Украины U-19. Приблизительно обо всем этом пути можно прочитать на странице, посвященной Нагорняку в Википедии. Но, по известным причинам, в жизнеописании Сергея Нагорняка почему-то не сказано о том, что у него были тесные связи с Рамзаном Кадыровым . Именно Сергей Нагорняк был тренером игрушки Кадырова ФК Терек (ныне ФК Ахмат). Два года он провел в Грозном опекая клуб. И об этом факте известно в кулуарах украинского футбола, просто об этом не говорят, чтобы не портить отношения с тренером.

У нас есть три линии связей с россией:

карьера в российском футболе,

игра в Китае под наставничеством известных российских тренеров

третья…

В одном из своих интервью Сергей Нагорняк сказал: "Россияне – это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый за чертой бедности, каждый третий греется дома дровами, их олигархи жируют, а 75% населения поддерживают уничтожение Украины. Интересно, как может вкладываться в одном человеке две точки зрения, ведь единственная дочь Сергея Нагорняка, Ольга Нагорняк, живет в России . И не просто живет, а получила гражданство враждебной страны и вышла замуж за врага своей Родины.

Ольга Нагорняк с 1 августа 2015 года состоит в браке с Романом Олеговичем Мизгирем. Однако в государственных реестрах Украины отсутствует информация о регистрации этого брака. Это может свидетельствовать о том, что свидетельство было оформлено в России, ведь Ольга Нагорняк, получив гражданство РФ, так и не сдала свой паспорт. Подтверждение факта брака можно увидеть в декларации Мизгиря за 2015 год, в которой появляется Ольга Нагорняк как законная жена.



Роман Мизгир, согласно декларации уже через 2020 год, работает Главным специалистом Отдела административного производства Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга. Информация о нем крайне ограничена: он не публичная персона, и сведения о его деятельности в интернете почти отсутствуют.

Известно, что с 2008 года он 9 лет был прописан по адресу г.Санкт-Петербург, ул. Рябчикова, дом. 11. Там же официально располагается Главное управление Росгвардии (ОМОН) по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области, к тому же, что у человека точно было где жить. И здесь еще интересно то, что вроде бы Мизгир нет никакой связи с росгвардией. Все ли он имел отношение к разведке?

Из декларации Романа Мизгира видно, что на Ольгу и их совместного ребенка оформлена квартира площадью 48,6 кв. м в Санкт-Петербурге, по адресу пр-кт. Московский 183–185. Эта собственность была приобретена в 2017 году, что вызывает вопрос: подарок ли это отца Сергея Нагорняка, или вклад мужа? Поскольку сама Ольга нигде не работает, и собственных доходов нет. Но больше всего радует, что начиная с 28 декабря 2021 года Роман Мизгирь владелец участка 1332 квадратных метра, расположенного на оккупированном Россией украинском полуострове Крым. Семья также построила домик по адресу: город Ялта, пгт Кореиз, улица Докторов Михайловых 14.

Но самое интересное начинается перед полномасштабным вторжением России в Украину. Как следует из декларации доходов семьи Нагорняк-Мизгирь, Роман Мизгирь, начиная с декабря 2022 года, получал официально весьма немалый доход в фирме ООО "РАДИУС" (ИНН 645315441634), директор которой Селикаев Руслан Рахимович Приха работал на главу. Надо напомнить, что эта фирма занималась поставкой продовольствия для армии России и стала известна в Российской Федерации благодаря тому, что получала рекордные суммы на контрактах Минобороны России.



Выходит, что зять Сергея Нагорняка получал прибыль напрямую от кровавой войны России против Украины . А еще хотим обратить ваше внимание на то, что Роман Мизгир начал работать на Пригожина за месяц до полномасштабного вторжения. По информации Игоря Мосийчука, Сергей Нагорняк уехал из Украины 23 февраля 2022 года, то есть за день до вторжения. Могло ли это быть совпадение? Вряд ли. Похоже, что его предупредили, потому что собственный зять полностью знал о том, что готовится нападение. Как ему не знать, он ведь кормит армию. И не только он.

Его отец, Олег Алексеевич Мизгирь – высокопоставленный военный русской армии, полковник, заместитель начальника “Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова” МО РФ. Даже имеет орден за образцовое исполнение своей служебной обязанности. Кроме того, его родной брат Дмитрий Алексеевич Мизгир вместе с супругой являются владельцами компании ООО АО «Консул», которая также занимается поставкой продуктов для армии России и также связана с Евгением Пригожиным.

Семейные связи у украинского футбольного тренера Сергея Нагорняка.



В СМИ уже освещалась информация о непонятном происхождении состояния Сергея Нагорняка. Дело в том, что при официальном окладе на тренерском посту в 7400 гривен он вдруг приобрел своей жене Светлане Нагорняк новый Mersedes стоимостью более 2,5 миллионов гривен. Наши коллеги пытались разобраться в вопросе о происхождении денег и выдвинули несколько возможных вариантов. Кратко вспомним о них. Очень вероятно, что у Сергея Нагорняка есть непубличные источники доходов, о которых знают он и его непосредственное окружение. В этом контексте стоит упомянуть о Тарасе Гереге, который занимается направлением футбола в "Эпицентре" и имеет тесные отношения с Нагорняком. Герега является одним из владельцев сети строительных супермаркетов, что может намекать на возможные финансовые обязательства. Официально на работе фактически в Эпицентре Сергей Нагорняк зарабатывает копейки, а сколько платят Нагорняку Гереги в конверте, знают только они. Ну и те, кто пока не хотят об этом говорить публично.

Одним из возможных источников финансирования могло быть партнерство с агробизнесом Олега Собуцкого, вице-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и близкого друга Нагорняка. Собуцкий владеет мощным агробизнесом в Хмельницкой области и имеет тесные связи с Герегами. Хотя информация о финансовых соглашениях между Нагорняком и Собуцким не подтверждена, дружеские отношения могут открыть дополнительные возможности для получения финансов. Вообще состояние Сергея Нагорняка так и могло остаться тайной, точнее их происхождение, ведь у него нет зарегистрированного бизнеса, ни в Украине, ни в оффшорах. Но мы узнали, что еще одним источником «финансирования» Нагорняка может быть его давний друг и бизнес-партнер Иван Немировский. Фигура Немировского очень неоднозначна. О нем мало что можно найти в открытых источниках. Известно, что это винницкий бизнесмен, в свое время попавший в небольшой скандал с нелегальной застройкой в Виннице. Он хотел построить ресторан Rich и это ему удалось, несмотря на протесты общественности, но во избежание привязки своего имени к застройке Немировский «подарил» свою судьбу дочери Немировской Татьяне.



Еще он близок к Мирославу Продану, Владимиру Продивусу и Владимиру Гройсману. Они вместе очень весело отпраздновали день рождения Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского в самом дорогом ресторане Ниццы.



Информация о пане Немировском очень ограничена, словно ее кто-то стер из интернета. Но нам удалось найти информацию о «грязных» делах Немировского и его друзей фискалов, которые использовали свои должностные полномочия для подавления конкурентов в бизнесе.

Мирослав Продан решил построить монопольную сеть продаж грецких орехов. Официально владельцем всех компаний был именно Немировский Иван Иванович. Схема была проста – против конкурентов фискальная служба открывала уголовные дела и компания «увязала» в судебных делах, в то время как компании Продана и Немировского беспрепятственно занималась бизнесом избегая мер уголовно-правого характера и проверок достоверности первичных документов происхождения продукции.

Сергей Нагорняк оказался в центре финансовых скандалов из-за своих тесных связей с влиятельными бизнесменами и политическими фигурами. Отсутствие прозрачных источников доходов, а также связи его семьи с Россией через дочь Ольгу и ее мужа создают впечатление, что Сергей Нагорняк находится под влиянием теневых финансовых схем. Его давние друзья, такие как Иван Немировский, известны своими коррупционными связями, что позволяет предположить: богатство Нагорняка может являться результатом таких соглашений. Несмотря на все попытки Сергея Нагорняка отстоять свой имидж патриота, его связи с Россией и таинственные финансовые соглашения оставляют открытыми множество вопросов его деятельности".