В доме экс-капитана «Динамо» снова провели обыски

Во вторник, 24 сентября, в доме, где проживает известный украинский экс-футболист Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, полиция провела обыски. Об этом сообщает издание Sport-express.

Журналистам удалось пообщаться с фигурантами дела:

«Я в шоке! Пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного», - прокомментировал ситуацию Милевский.

Сергей Третьяк: «Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК „Минай“? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом», - отметил Третьяк.

Напомним, полиция нагрянула с обысками к экс-капитану «Динамо», выбив ему дверь