Ксавье Ньель: французский миллиардер рассказал, как помог Дурову

Французский миллиардер Ксавье Ньель заявил, что помог владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову, который не может покинуть Париж по причине судебного контроля. Появились интересные подробности.

57-летний бизнесмен рассказал: «Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден. И я не знаю, покушался ли он на эту черту. Но я могу вам сказать, что, когда оказываются в тюрьме, появляются проблемы с законом, все исчезают. Все в этом контексте исчезают. Когда у меня есть друг, который попал в затруднительное положение и звонит мне, то я тут как тут».

Уточняется, что речь идет о шикарных апартаментах во французской столице.

Справка :

Ксавье Ньель – французский миллиардер, известный как основатель, владелец и председатель совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Является совладельцем газеты Le Monde и владеет частью прав на песню My Way.

Его состояние оценивается в 10,9 миллиарда долларов.

Ранее у Путина назвали Дурова гражданином России.