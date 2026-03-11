Все разделы

В США рассказали о безумных тратах Пентагона

В США рассказали о безумных тратах Пентагона

Агата Кловская
11.03.26 13:37
264
В США рассказали о безумных тратах Пентагона

Эксперты из организации Open the Books рассказали о безумных тратах Пентагона. Министерство войны США делает весьма странные покупки.

Говорится, что финансовый год в США начинается в октябре, и к этому времени различные ведомства предпочитают израсходовать бюджет, чтобы его не сократили в дальнейшем.

Сообщается: «В прошлом сентябре Пентагон потратил два миллиона долларов на крабов с Аляски. Военные также купили хвостов омара на 6,9 миллиона долларов».

Кроме этого там потратили 15,1 миллиона долларов на премиальные стейки из говядины, а также 124 тысячи долларов на аппараты для мороженого.

Информируется: «Музыкальные инструменты обошлись в 1,8 миллиона долларов, включая рояль Steinway & Sons за 98 тысяч долларов для главы командования ВВС, 26 тысяч долларов за скрипку, 22 тысячи долларов за флейту ручной работы от люксового японского бренда».

Ранее глава Пентагона сделал загадочное заявление по поводу инопланетян.

