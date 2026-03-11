В США рассказали о безумных тратах Пентагона

Эксперты из организации Open the Books рассказали о безумных тратах Пентагона. Министерство войны США делает весьма странные покупки.

Говорится, что финансовый год в США начинается в октябре, и к этому времени различные ведомства предпочитают израсходовать бюджет, чтобы его не сократили в дальнейшем.

Сообщается: «В прошлом сентябре Пентагон потратил два миллиона долларов на крабов с Аляски. Военные также купили хвостов омара на 6,9 миллиона долларов».

Кроме этого там потратили 15,1 миллиона долларов на премиальные стейки из говядины, а также 124 тысячи долларов на аппараты для мороженого.

Информируется: «Музыкальные инструменты обошлись в 1,8 миллиона долларов, включая рояль Steinway & Sons за 98 тысяч долларов для главы командования ВВС, 26 тысяч долларов за скрипку, 22 тысячи долларов за флейту ручной работы от люксового японского бренда».

