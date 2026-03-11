Министр обороны Польши сделал тревожное заявление

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк сделал тревожное заявление. По его словам, Европе не следует надеяться на американское вооружение.

Глава ведомства сказал: «Все, что происходит на Ближнем Востоке, показывает, что Европа должна намного больше инвестировать, ибо американская техника используется во всем мире и американские производители не успеют с поставками этой техники».

Сообщается: «У нас уже есть очень много контрактов. Более чем на 200 миллиардов законтрактовано техники в США. 120 миллиардов уже надо заплатить».

Ранее поляков призвали готовиться к большой войне.