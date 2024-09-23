Стало известно о небывалой пользе соевого молока

Эксперты из университета Торонто в Канаде поведали о небывалой пользе соевого молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление способно снижает риск сердечнососудистых заболеваний.

В ходе опыта специалисты оценили данные семнадцати прошлых исследований, в которых участвовали более пяти сотен людей.

Уточняется, что средняя продолжительность каждого испытания составляла четыре недели, и участники пили в среднем пол-литра растительного или коровьего молока.

Отмечается, что во всех случаях замена коровьего молока соевым молоком была связана со снижением уровней холестерина, артериального давления и маркеров воспаления.

В итоге, все это приводит к снижению сердечнососудистого риска.

Сказано, что соевое и гороховое молоко ближе других растительных напитков к коровьему молоку по содержанию питательных веществ, но, в то же время, следует выбирать напитки, не содержащие сахара и эмульгаторов.

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