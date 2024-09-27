У ООН нет средств для помощи украинцам этой зимой

Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет средств, для того, чтобы поддерживать украинцев этой зимой. Все из-за недостаточного уровня финансирования организации. Об этом сообщила представитель представительства агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг, которую цитирует Barron’s.

«Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года», — пояснила она и добавила, что сейчас ООН имеет лишь 47% от средств, которые нужны для помощи миллионам украинцев, которые были перемещены или пострадали в результате полномасштабной войны.

Биллинг добавила, что сегодня в Украине около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В то же время новые обстрелы только увеличивают это число.

«Почти 99 тысяч человек, например, эвакуировались или покинули прифронтовые села в Донецкой области с 1 августа», — добавила она.

Напомним, в ООН заявили, что боятся за украинцев из-за приближающейся зимы.