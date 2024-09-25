Американцы узнали о далеком прошлом Земли кое-что интересное

Эксперты из Бостонского университета в США поведали кое-что интересное об очень далеком прошлом Земли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что миллионы лет назад наша планета и вся Солнечная система прошли через плотные межзвездные облака.

Указывается, что подобное воздействие могло вызвать резкое похолодание на Земле.

Поясняется, что межзвездные облака представляют собой обширные области газа и пыли между звездами внутри галактик, и они преимущественно состоят из водорода с небольшим количеством гелия и следов более тяжелых элементов.

Ученые говорят, что облака играют определяющую роль в жизненном цикле звезд, предоставляя материалы для формирования новых звезд, и засеиваются элементами после угасания звезд.

Добавляется, что они различаются по размеру, плотности и местоположению и являются важной частью эволюции галактики.

Американцы рассказали: «Первая встреча Земли с межзвездным облаком могла произойти около семи миллионов лет назад. Данное событие повторилось два миллиона лет назад».

Удалось установить, что взаимодействия действительно сыграли свою роль в изменениях в атмосфере нашей планеты.

Специалисты узнали, что уровни водорода в верхних слоях атмосферы существенно возросли.

Добавляется, что вновь полученный водород был преобразован в молекулы воды в нижних слоях атмосферы, и это также привело к снижению мезосферных уровней озона.

Резюмируется: «Такие процессы привели бы к появлению глобальных серебристых облаков в мезосфере. Они не были бы постоянными, но могли бы заблокировать 7% солнечного света, достигающего Земли, погрузив нашу планету в ледниковый период».

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.