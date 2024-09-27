Lepidotrigla papilio: ученые поведали об очень необычной рыбе

Эксперты из США поведали о крайне необычной рыбе Lepidotrigla papilio. Она использует ноги как орган вкуса для поиска зарытой в морском дне пищи.

Странное существо обнаружили в морской биологической лаборатории в Массачусетсе.

Ученые заметили, что другие животные следуют за рыбами с ногами из-за их навыков в обнаружении добычи на морском дне.

Оказалось, что те способны выявлять добычу и даже отдельные молекулы на дне.

Поясняется, что ноги рыб покрыты сенсорными сосочками, включая вкусовые рецепторы.

Сообщается также, что анализ ДНК этого вида установил, что в появлении ног у этих рыб-инноваторов ключевую роль сыграли те же механизмы, что необходимы для развития конечностей у людей.

После этого с использованием генов, связанных с развитием языков у людей и других животных, ноги рыбы превратились в органы вкуса.

Резюмируется: «Хоть многие черты выглядят новыми, они обычно строятся из генов, которые существовали в течение длительного времени. Так работает эволюция: использует старые вещи, чтобы создать новые».

Ранее стало известно, в какой рыбе больше всего ртути.