Разгадан один из секретов смерти

Эксперты из Тартуского университета в Эстонии разгадали одну из тайн смерти. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что человеческий мозг демонстрирует существеную активность даже после остановки сердца.

Ученые поведали, что во время запланированного обследования 87-летнего больного, страдающего эпилепсией, у него произошел сердечный приступ.

Специалисты при этом продолжили фиксировать электроэнцефалограмму (то есть делать запись электрической активности мозга) и смогли установить, что орган продолжает демонстрировать ее даже после остановки сердца.

Говорится, что внимание исследователей привлекло то, что волновые паттерны в момент смерти напоминали те, что наблюдаются во время сновидений, воспоминаний и медитации.

Информируется, что данное открытие может пролить свет на феномен жизни, пролетевшей перед глазами, о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть.

Предполагается, что в последние мгновения жизни мозг может воспроизводить самые важные воспоминания.

Ранее был развеян популярный миф об одиночестве.