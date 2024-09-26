Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский объяснил, как заставить Россию остановить войну

Зеленский объяснил, как заставить Россию остановить войну

Агата Кловская
26.09.24 12:12
99
Зеленский объяснил, как заставить Россию остановить войну

Только единство глобальных лидеров может вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с лидером Южно-Африканской Республики Сирилой Рамафосой, передает пресс-служба главы государства.

«Мы очень заинтересованы в развитии отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить вас за поддержку во время нашего Саммита мира в Швейцарии. Спасибо за ваших представителей, и мы хотим рассчитывать на постоянную поддержку», — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что только единство глобальных лидеров может вынудить Путина прекратить войну, а все мирные предложения, основанные на ее замораживании, он назвал бесперспективными.

Зеленский рассказал о реализации решений первого Саммита мира, в частности о работе на основе отдельных пунктов Формулы мира, и подготовке ко второму Саммиту, а также пригласил Рамафосу принять в нем участие. Отдельно стороны обсудили, как расширить представительство государств Глобального Юга.

Напомним, Зеленский заявил, что ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира.

Тэги: ООН, Россия, Владимир Зеленский, война в Украине

Комментарии

Статьи

23.09.24 11:59

«Громадське» привлекло мошенника к «разоблачению»: сюжет о днепровском бизнесмене основан на материалах предпринимателя, задолжавшего 130 млн

Автор: Макс Степовий, для «Фраза»

Дайджест

Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?
22.09.24 13:56

Дело Рабиди: зачем Денис Бутко удалил свой профиль в LinkedIn?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Блум: листинг, airdrop, прогноз цены
Блум: листинг, airdrop, прогноз цены
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Екатерина Шухнина из Profit Lady разводит криптолохов, - СМИ
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Олигархи Юрий и Остап Доскич владеют незадекларированной недвижимостью в Словении: планируют бежать из страны?
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
Александр Орловский: криптовалютный аферист попал в поле зрения украинских правоохранителей, - СМИ
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.09.24 12:45

Google ввел ограничения для россиян

26.09.24 12:44

Джонсон требует немедленно уволить посла Маркарову

26.09.24 11:53

ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира, — Зеленский

26.09.24 11:34

Президент Бразилии вновь призвал Украину к мирным переговорам

26.09.24 11:24

Китай уточнил свою позицию по войне в Украине

26.09.24 11:19

Зеленский в ООН раскритиковал Китай и Бразилию

26.09.24 10:54

В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки, пострадал ребенок

26.09.24 10:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 647 800 солдат

26.09.24 10:28

США и другие члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в Альянс

26.09.24 09:52

Путин расширил условия применения ядерного оружия

26.09.24 09:09

Энергетики рассказали, что будет со светом 26 сентября

25.09.24 16:49

ВСУ уточнили правила мобилизации некоторых категорий украинцев

25.09.24 13:19

В Белом доме нашли обходной путь для продления помощи Украине на 5,9 млрд долларов

25.09.24 10:31

Байден в ООН сделал заявление по Украине

25.09.24 09:09

Энергетики не планируют отключения света в среду, 25 сентября

24.09.24 16:23

Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие

24.09.24 15:45

«План выживания»: The Times объяснило цель поездки Зеленского в США

24.09.24 13:21

В ISW оценили готовность России к мирным переговорам

24.09.24 11:22

Стало известно, когдa в Киеве начнется отопительный сезон

20.09.24 11:39

Зимой в Украине не будет света до 18 часов в сутки, — прогноз ООН

20.09.24 15:16

Японцы рассказали о чудесной пользе животных белков

19.09.24 16:05

В Дубае появится необычный вид транспорта

20.09.24 09:15

Стало известно, будут ли отключать свет 20 сентября

19.09.24 13:41

Создана новая система… групп крови

20.09.24 16:47

Эквадорцы поведали о жутком вреде вейпинга

19.09.24 15:44

Профессор из Израиля рассказал о поисках Ковчега Завета

20.09.24 10:06

Британцы придумали, как «отбить» желание употреблять алкоголь

20.09.24 14:52

Удары по складам боеприпасов в РФ могут повлиять на ход войны, — ISW

20.09.24 08:13

Китайцы поведали о небывалой пользе кофе

Фото и Видео
Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО
Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО
Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО
Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО
В доме экс-капитана «Динамо» снова провели обыски
В доме экс-капитана «Динамо» снова провели обыски
Зеленский заявил о решающих месяцах войны
Зеленский заявил о решающих месяцах войны
Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, у которых нет паспорта РФ, — ЦНС
Оккупанты угрожают окончательно лишить прав украинцев, у которых нет паспорта РФ, — ЦНС
Появилось видео аномального снегопада в ЮАР
Появилось видео аномального снегопада в ЮАР
Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые
Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые
Хамстер комбат - скам и развод лохов, «хомякам» раздали эйрдроп
Хамстер комбат - скам и развод лохов, «хомякам» раздали эйрдроп
Игра в кальмара 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного сериала
Игра в кальмара 2 (2024): дата выхода и тизер продолжения суперпопулярного сериала
Микки 17 (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Паразитов»
Микки 17 (2024): трейлер и дата выхода нового фильма от режиссера «Паразитов»
Офис (2024): трейлер и дата выхода австралийской версии популярного сериала
Офис (2024): трейлер и дата выхода австралийской версии популярного сериала
fraza.com
Новости блогосферы
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.