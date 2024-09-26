Зеленский объяснил, как заставить Россию остановить войну

Только единство глобальных лидеров может вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с лидером Южно-Африканской Республики Сирилой Рамафосой, передает пресс-служба главы государства.

«Мы очень заинтересованы в развитии отношений между нашими странами. Я хочу поблагодарить вас за поддержку во время нашего Саммита мира в Швейцарии. Спасибо за ваших представителей, и мы хотим рассчитывать на постоянную поддержку», — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что только единство глобальных лидеров может вынудить Путина прекратить войну, а все мирные предложения, основанные на ее замораживании, он назвал бесперспективными.

Зеленский рассказал о реализации решений первого Саммита мира, в частности о работе на основе отдельных пунктов Формулы мира, и подготовке ко второму Саммиту, а также пригласил Рамафосу принять в нем участие. Отдельно стороны обсудили, как расширить представительство государств Глобального Юга.

Напомним, Зеленский заявил, что ООН не может завершить войну, для этого есть формула мира.