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Новости > Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд

Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд

Александр Панько
26.09.24 14:34
113
Байден анонсировал передачу Украине оружия почти на $8 млрд

США предоставят Украине разные виды оружия на общую сумму в 7,9 млрд долларов. О соответствующем решении объявил американский президент Джо Байден, сообщил Белый дом в четверг, 26 сентября.

Так, он приказал Пентагону выделить все оставшиеся средства на помощь безопасности Украины.

«В рамках этих усилий Минобороны выделит оставшиеся средства на Инициативы содействия безопасности в Украине до конца этого года. Я также санкционировал 5,5 млрд долларов в президентских полномочиях, чтобы гарантировать, что они не закончатся до конца финансового года. Чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом, чтобы поддержать сокращение американского оборудования для Украины, а затем пополнить запасы США», — заявил Байден.

По его словам, еще 2,4 млрд долларов будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая обеспечит дополнительную противовоздушную оборону, беспилотники и боеприпасы класса «воздух-земля», а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и поддержит ее требования к обслуживанию и поддержке.

«Чтобы усилить возможности Украины для нанесения дальнего удара, решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW)», — подчеркнул Байден.

Он также поручил Пентагону отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею противовоздушной обороны Patriot, а также предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot.

«Это основывается на моем решении в начале этого года перенаправить экспорт ПВО США в Украину, что обеспечит ее сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет защитить свои города и людей», — напомнил президент США.

Кроме того, Байден поручил Минобороны расширить обучение украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году.

«Благодаря этим действиям мое послание четкое: Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне», — резюмировал Байден.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс США и весь американский народ за сегодняшнее объявление о предоставлении нашему государству значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов.

«Мы используем эту помощь наиболее эффективным и прозрачным способом для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и длительного мира и трансатлантической безопасности», — заверил президент.

Напомним, в Белом доме нашли обходной путь для продления помощи Украине на 5,9 млрд долларов.

Тэги: США, Украина, Джо Байден, военная помощь

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