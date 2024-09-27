Стало известно, сколько украинцев официально считаются пропавшими без вести

В настоящее время в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 55 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью Укринформу.

«Большинство из них — военнослужащие. Эта цифра достаточно динамичная: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливается, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести», — рассказал он.

По словам замминистра, во время сбора биологического материала у членов семей пропавших без вести, находящихся за границей, Национальная полиция получила 751 ДНК-профиль.

107 семей смогли найти своих родных среди тел, считавшихся неопознанными.

Сбор ДНК проводился в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Испании, Италии и Турции. Также его планируется организовать в Швейцарии.

Напомним, в ООН заявили, что боятся за украинцев из-за приближающейся зимы.