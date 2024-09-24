Ученые узнали о тревожности кое-что новое

Эксперты из Йельского университета в США узнали о тревожности кое-что новое. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что во время опыта специалисты оценили генетическую информацию и другие молекулярные особенности, влияющие на вероятность развития тревожного расстройства, у пяти групп подопытных.
В итоге они обнаружили более сотни генов, влияющих на различные функции мозга и определяющих индивидуальный генетический риск.
Кроме этого оказалось, что некоторые гены, ответственные за тревогу, могут быть связаны с другими психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизофрения и биполярное расстройство.
Отмечается, что тревога и физическое здоровье часто связаны между собой.
Было установлено, что генетическая предрасположенность к тревоге может влиять и на непсихиатрические заболевания.
Наиболее четко подобна взаимосвязь проявляется на примере желудочно-кишечных расстройств и болевых синдромов.
Ожидается, что это открытие будет поспособствовать разработке более эффективного лечения для людей с высоким генетическим риском тревожности.
Резюмируется, что создание новых методов терапии поможет устранить вредные последствия тревоги, снижающие качество жизни.
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